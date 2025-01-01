В магазин привезли 250 коробок, вкаждой коробке по 54 пачки печенья. какова масса всего печенья, если масса одной пачки 150г? помогите пж!!!

Математика
В магазин привезли 250 коробок, вкаждой коробке по 54 пачки печенья. какова масса всего печенья, если масса одной пачки 150г? помогите пж!!!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
150×54=8кг100гр 8кг100гр×250=2025000=2025кг=2т25кг. Круууто, мне бы столько печенья)))
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