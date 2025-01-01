В магазин привезли 250 коробок, вкаждой коробке по 54 пачки печенья. какова масса всего печенья, если масса одной пачки 150г? помогите пж!!!

Математика

В магазин привезли 250 коробок, вкаждой коробке по 54 пачки печенья. какова масса всего печенья, если масса одной пачки 150г? помогите пж!!!

Автор: Гость