Помогите пожалуйста с английским языком! Заранее спасибо! где стоят минусы делать это не надо! СРОЧНО!

Английский язык

Помогите пожалуйста с английским языком! Заранее спасибо! где стоят минусы делать это не надо! СРОЧНО!

Автор: Гость