А) 51,8 : 0,1; б) 31,5 * 0,1; в) 0,004 : 0,01; г)6,023 * 0,01; д)27 : 0,1; e) 15 * 0,001; ж) 2,33 : 0,001; з) 0,21 * 0,01
Математика
А) 51,8 : 0,1; б) 31,5 * 0,1; в) 0,004 : 0,01; г)6,023 * 0,01; д)27 : 0,1; e) 15 * 0,001; ж) 2,33 : 0,001; з) 0,21 * 0,01
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А) 51,8:0,1=518 б) 31,5*0,1=3,15 в) 0,004:0,01=0,4 г) 6,023*0,01=0,06023 д) 27:0,1=270 е) 15*0,001=0,015 ж) 2,33:0,001=2330 з) 0,21*0,01=0,0021
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