Срооочноо.Составить предложение со словосочетаниями. 1) И в ус не дует. 2) И ухом н?? ведет. 3)Куда Макар телят не гонял. 4) За тридевять земель. 5)Как снег на голову. 6)Не поклодая рук.
Русский язык
Срооочноо.Составить предложение со словосочетаниями. 1) И в ус не дует. 2) И ухом н?? ведет. 3)Куда Макар телят не гонял. 4) За тридевять земель. 5)Как снег на голову. 6)Не поклодая рук.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)Маша опаздывает, а она и в ус не дует 2)Его попросили помочь, на что он и ухом не ведет 3)"Засудят тебя и зашлют, куда Макар телят не гонял"Островский Или Мы ехали так далеко, куда Макар телят не гонял 4)За тридевять земель живет совесть 5)Гости приехали неожиданно, как снег на голову 6) Мы работали весь день не покладая рук
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