Начертите: острый угол EF 2)прямой угол ORT 3)тупой угол D 4)развернутый угол KAP пожал??йста помогите!! можно фотографией?))))

Гость: Гость:

Угол в 90° ( рис.2 ) называется прямым; угол, меньший, чем 90° ( рис.3 ), называется острым; угол, больший, чем 90° ( рис.4 ), называется тупым Развенутый угол, равен 180 градусам (вглядет, как прямая линия с точкой в середине