установи элемент X,если известно,что его мас.доля в оксиде 75,7 %
Химия
установи элемент X,если известно,что его мас.доля в оксиде 75,7 %
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
75.7/x=24.3/16 x=75.7·16/24.3=50 mЭ :mO=50:16=3 :1 масса элемента больше массы атома кислорода в 3 раза простейшая формула ЭО3 (144:48) NdO3
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