В международном автопробеге участвовало 350 машин. Экипаж каждой машины состоял из трëх спортсменов. До финиша не дошли 105 машин. Сколько спортсменов прибыли к финишу?
Математика
В международном автопробеге участвовало 350 машин. Экипаж каждой машины состоял из трëх спортсменов. До финиша не дошли 105 машин. Сколько спортсменов прибыли к финишу?
Ответ(ы):
Гость:
350 * 3 = 1050 (спортсменов участвовали) 105 * 3 = 315 (не дошли) 1050 - 315 = 735 Ответ: к финишу прибыли 735 спортсменов
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