В международном автопробеге участвовало 350 машин. Экипаж каждой машины состоял из трëх спортсменов. До финиша не дошли 105 машин. Сколько спортсменов прибыли к финишу?

Математика

В международном автопробеге участвовало 350 машин. Экипаж каждой машины состоял из трëх спортсменов. До финиша не дошли 105 машин. Сколько спортсменов прибыли к финишу?

Автор: Гость