В начале 2015 года в шкафу у Артема стояло 33 книги некоторые из них некоторые из них ??н читал а не которые нет. до 23 февраля он прочитал 4 книги, а на 23 февраля ему подарили 3 книги,которые он не читал.вечером 23 февраля...

Математика

В начале 2015 года в шкафу у Артема стояло 33 книги некоторые из них некоторые из них ??н читал а не которые нет. до 23 февраля он прочитал 4 книги, а на 23 февраля ему подарили 3 книги,которые он не читал.вечером 23 февраля Артем заметил, что теперь прочитанных книг у него в 2 раза больше, чем тех которые он не читал. Сколько прочитанных книг было у Артема в шкафу в начале 2015 года?

Автор: Гость