В начале 2015 года в шкафу у Артема стояло 33 книги некоторые из них некоторые из них ??н читал а не которые нет. до 23 февраля он прочитал 4 книги, а на 23 февраля ему подарили 3 книги,которые он не читал.вечером 23 февраля...

Математика
В начале 2015 года в шкафу у Артема стояло 33 книги некоторые из них некоторые из них ??н читал а не которые нет. до 23 февраля он прочитал 4 книги, а на 23 февраля ему подарили 3 книги,которые он не читал.вечером 23 февраля Артем заметил, что теперь прочитанных книг у него в 2 раза больше, чем тех которые он не читал. Сколько прочитанных книг было у Артема в шкафу в начале 2015 года?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
33+3=2х+х 2х+х=36 х=36:3 х=12   в итоге  24 прочитанных 12 непроч. на 23 февраля, а на начало года 24-4=20  проверка 20+13=33 (20+4)+(13-4)=33 24+9=33  до 23 февраля 24 +(9+3)=33+3 24+12=36
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