В нашем городе много бульваров и скверов. В городском парке кр..сивые дро..-ки. Эта доро..ка прив..ла нас к т..нистой бесе..ке. вставь буквы. подчеркни существительные во множественном числе.

Русский язык
В нашем городе много бульваров и скверов. В городском парке кр..сивые дро..-ки. Эта доро..ка прив..ла нас к т..нистой бесе..ке. вставь буквы. подчеркни существительные во множественном числе.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Красивые дорожки привела тенистой беседке
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