В одной из кодировок Unicode каждый символ кодируется 16 битами. Определите размер следующего предложения в данной кодировке : Слух обо мне пройдёт по всей Руси великой

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В одной из кодировок Unicode каждый символ кодируется 16 битами. Определите размер следующего предложения в данной кодировке : Слух обо мне пройдёт по всей Руси великой

Автор: Гость