В одной коробке 1/4 кг конфет,а в другой на 1/5 больше.сколько конфет в двух коробках? выразите ответ в граммах

Математика

В одной коробке 1/4 кг конфет,а в другой на 1/5 больше.сколько конфет в двух коробках? выразите ответ в граммах

Автор: Гость