В одной коробке 1/4 кг конфет,а в другой на 1/5 больше.сколько конфет в двух коробках? выразите ответ в граммах
Математика
В одной коробке 1/4 кг конфет,а в другой на 1/5 больше.сколько конфет в двух коробках? выразите ответ в граммах
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1/4 кг = 250грамм 1/5 от 250грамм = 50грамм т.е. во второй коробке 250+50=300грамм итого в двух коробках 250+300=550 грамм
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