В одном кинотеатре 10 рядов по 50 мест в каждом ряду а в другом 10 рядов по 16 мест в каждом ряду.На Сколько больше вместимость первого кинотеатра?
Математика
В одном кинотеатре 10 рядов по 50 мест в каждом ряду а в другом 10 рядов по 16 мест в каждом ряду.На Сколько больше вместимость первого кинотеатра?
Ответ(ы):
Гость:
50*10=500(м.)- в первом кинотеатре 16*10=160(м.)- во втором кинотеатре 500-160=340(м) ответ:на 340 мест
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