В одном кинотеатре 10 рядов по 50 мест в каждом ряду а в другом 10 рядов по 16 мест в каждом ряду.На Сколько больше вместимость первого кинотеатра?

Математика

В одном кинотеатре 10 рядов по 50 мест в каждом ряду а в другом 10 рядов по 16 мест в каждом ряду.На Сколько больше вместимость первого кинотеатра?

Автор: Гость