В парке под аттракционы отвели участок прямоугольной формы площадью 720 м². длина ограждения этого участка 108 м. найдите размеры участка

Математика

В парке под аттракционы отвели участок прямоугольной формы площадью 720 м². длина ограждения этого участка 108 м. найдите размеры участка

Автор: Гость