В парке под аттракционы отвели участок прямоугольной формы площадью 720 м². длина ограждения этого участка 108 м. найдите размеры участка

Математика
В парке под аттракционы отвели участок прямоугольной формы площадью 720 м². длина ограждения этого участка 108 м. найдите размеры участка
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Если под размерами подразумевается периметр, то P = 2(a+b) s = ab a = 108 b = s/a b = 720/108 = 20/3 P = 2(108+20/3) = 688/3 м
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Решите уравнение: 38,72х-12,832х-15,888х=52,3-24,038
Ответить
Алгебра
Sin 2x помогите вычислить производную
Ответить
Русский язык
Подчеркнуть слова в котрых надо писать букву з
Ответить
Алгебра
Разложи на множители: 9g(p+1)+p−1
Ответить
Русский язык
Как словарный диктант сдать на 5
Ответить