В парке под аттракционы отвели участок прямоугольной формы площадью 720 м². длина ограждения этого участка 108 м. найдите размеры участка
Математика
В парке под аттракционы отвели участок прямоугольной формы площадью 720 м². длина ограждения этого участка 108 м. найдите размеры участка
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Если под размерами подразумевается периметр, то P = 2(a+b) s = ab a = 108 b = s/a b = 720/108 = 20/3 P = 2(108+20/3) = 688/3 м
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