В парке посадили 7 дубов и 2 ряда лип по 5 в ряду. Сколько всего дубов и лип посадили ?? этом парке???
Математика
В парке посадили 7 дубов и 2 ряда лип по 5 в ряду. Сколько всего дубов и лип посадили ?? этом парке???
Ответ(ы):
Гость:
1) 2-5 = 10 лип всего посадили 2) 7+10 = 17 деревьев посадили в парке всего Ответ: 17 деревьев
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Помогите пожалуйста буду очень благодарен спасибо заранее у саши и федора вместе а рублей причем у саши на б рублей больше чем у фёдора сколько ден...
Математика
С двух станций расстоянние между которыми 720 км,вышли временно навстречу друг дру??у два поезда.Скорость первого поезда 75км/ч,а скорость второго ...
Русский язык