В парке посадили 7 дубов и 2 ряда лип по 5 в ряду. Сколько всего дубов и лип посадили ?? этом парке???

Математика
В парке посадили 7 дубов и 2 ряда лип по 5 в ряду. Сколько всего дубов и лип посадили ?? этом парке???
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
1) 2-5 = 10 лип всего посадили 2) 7+10 = 17 деревьев посадили в парке всего Ответ: 17 деревьев
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