В первой книге было 18 сказок, а во второй - 9 на сколько меньше сказок во второй книге, чем в первой?на больше сказок в первой книге, чем во второй?

Математика
В первой книге было 18 сказок, а во второй - 9 на сколько меньше сказок во второй книге, чем в первой?на больше сказок в первой книге, чем во второй?
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Гость:
18-9 ответ на твой вопрос. Задача может решена быть одним выражением все равно ответы одинаковы
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