В первой книге было 18 сказок, а во второй - 9 на сколько меньше сказок во второй книге, чем в первой?на больше сказок в первой книге, чем во второй?

Математика

В первой книге было 18 сказок, а во второй - 9 на сколько меньше сказок во второй книге, чем в первой?на больше сказок в первой книге, чем во второй?

Автор: Гость