В первый день продали 1/3 часть всех арбузов и 6 арбуза,во второй день 1/4 часть остав??ихся и 8 арбузов, 1/2 часть оставшихся и 10 арбузов. Итого в магазине осталось 16 арбузов. Сколько арбузов было в начале? Сколько арбузов...

Математика

В первый день продали 1/3 часть всех арбузов и 6 арбуза,во второй день 1/4 часть остав??ихся и 8 арбузов, 1/2 часть оставшихся и 10 арбузов. Итого в магазине осталось 16 арбузов. Сколько арбузов было в начале? Сколько арбузов продали во второй день?

Автор: Гость