В первый день продали 1/3 часть всех арбузов и 6 арбуза,во второй день 1/4 часть остав??ихся и 8 арбузов, 1/2 часть оставшихся и 10 арбузов. Итого в магазине осталось 16 арбузов. Сколько арбузов было в начале? Сколько арбузов...
Математика
В первый день продали 1/3 часть всех арбузов и 6 арбуза,во второй день 1/4 часть остав??ихся и 8 арбузов, 1/2 часть оставшихся и 10 арбузов. Итого в магазине осталось 16 арбузов. Сколько арбузов было в начале? Сколько арбузов продали во второй день?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть х арбузов всего в начале, тогда В первый день продали 1/3х+6 арбузов Во второй день продали 3/12х+8 арбузов В третий день продали 5/24х+10 арбузов А в магазине осталось 16 арбузов. Уравнение: 1/3х+6+3/12х+8+5/24х+10+16=х Решаем: 8/24х+6+6/24х+8+5/24х+26=х х-19/25х=40 0.24х=40 х=96 арбузов Во второй день продали 32 арбуза
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