В понедельник привезли 12 ящиков с яблоками,а во вторник-8 таких же ящиков.В понедельник привезли на 100 кг.яблок больше,чем во вторник.Сколько килограммов яблок привезли в понедельник ? Во вторник?

Математика
В понедельник привезли 12 ящиков с яблоками,а во вторник-8 таких же ящиков.В понедельник привезли на 100 кг.яблок больше,чем во вторник.Сколько килограммов яблок привезли в понедельник ? Во вторник?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
12х=8х+100 12х-8х=100 4х=100 х=25 х-это 1 ящик
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