В понедельник привезли 12 ящиков с яблоками,а во вторник-8 таких же ящиков.В понедельник привезли на 100 кг.яблок больше,чем во вторник.Сколько килограммов яблок привезли в понедельник ? Во вторник?

Математика

В понедельник привезли 12 ящиков с яблоками,а во вторник-8 таких же ящиков.В понедельник привезли на 100 кг.яблок больше,чем во вторник.Сколько килограммов яблок привезли в понедельник ? Во вторник?

Автор: Гость