В предложении укажите падеж над склоняемыми частями речи. С огромной высоты бросаются камнем на волны и схватывают цепко добычу они.
Русский язык
В предложении укажите падеж над склоняемыми частями речи. С огромной высоты бросаются камнем на волны и схватывают цепко добычу они.
Ответ(ы):
Гость:
Огромной высоты- Р.п Камнем- Т.п Волны- И.п Добычу-В.п
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
По данным опорным словам им необходимо написать небольшое сочинение от первого л??ца «Первый раз на катке». Однажды, вдвоем, впервые, по двое, по т...
Математика
Математика
Жираф услышал , как подкрадывается львица. он бросился бежать и за 3мин пробежал 3к??. сколько км пробежал бы жираф за 7мин? за 28мин с такойже ско...