В предложении укажите падеж над склоняемыми частями речи. С огромной высоты бросаются камнем на волны и схватывают цепко добычу они.

Русский язык
В предложении укажите падеж над склоняемыми частями речи. С огромной высоты бросаются камнем на волны и схватывают цепко добычу они.
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Гость:
 Огромной высоты- Р.п Камнем- Т.п Волны- И.п  Добычу-В.п
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