В предложении укажите падеж над склоняемыми частями речи. С огромной высоты бросаются камнем на волны и схватывают цепко добычу они.

Русский язык

В предложении укажите падеж над склоняемыми частями речи. С огромной высоты бросаются камнем на волны и схватывают цепко добычу они.

Автор: Гость