В прошлом году в нашем районе построили 12 новых домов, а в этом году - рна 3 дома бол??ше. Сколко всего ... ?
Математика
В прошлом году в нашем районе построили 12 новых домов, а в этом году - рна 3 дома бол??ше. Сколко всего ... ?
Ответ(ы):
Гость:
12+3=15(в этом году) 15+12=17(всего) ответ: 17 домов
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