В прошлом году в нашем районе построили 12 новых домов, а в этом году - рна 3 дома бол??ше. Сколко всего ... ?

Математика

В прошлом году в нашем районе построили 12 новых домов, а в этом году - рна 3 дома бол??ше. Сколко всего ... ?

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