В равнобедренной трапеции высота делит большее основание на отрезки, равные 5 и 12 ??м. Найдите среднюю линию трапеции .

Геометрия
В равнобедренной трапеции высота делит большее основание на отрезки, равные 5 и 12 ??м. Найдите среднюю линию трапеции .
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Найдём меньшее основание 12-5=7см , а большее основание 12+5=17см Средняя линия трапеции равна половине суммы оснований ,7+17/2=12см Ответ: 12см
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