В равнобедренной трапеции высота делит большее основание на отрезки, равные 5 и 12 ??м. Найдите среднюю линию трапеции .

Геометрия

В равнобедренной трапеции высота делит большее основание на отрезки, равные 5 и 12 ??м. Найдите среднюю линию трапеции .

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