В школьной столовой можно взять щи, борщ, грибной суп, омлет, мясные котлеты, компо?? и чай. сколько разных обедов из трёх блюд - первого, второго и третьего - можно взять в этой столовой? Решите плиз (все обеды которые можно з...

Математика

В школьной столовой можно взять щи, борщ, грибной суп, омлет, мясные котлеты, компо?? и чай. сколько разных обедов из трёх блюд - первого, второго и третьего - можно взять в этой столовой? Решите плиз (все обеды которые можно заказать тоже надо написать)

Автор: Гость