В школьной столовой можно взять щи, борщ, грибной суп, омлет, мясные котлеты, компо?? и чай. сколько разных обедов из трёх блюд - первого, второго и третьего - можно взять в этой столовой? Решите плиз (все обеды которые можно з...
Математика
В школьной столовой можно взять щи, борщ, грибной суп, омлет, мясные котлеты, компо?? и чай. сколько разных обедов из трёх блюд - первого, второго и третьего - можно взять в этой столовой? Решите плиз (все обеды которые можно заказать тоже надо написать)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Первое можно взять 3 вида (борщ, щи, грибной суп) второе - можно взять 2 вида - омлет или мясные котлеты третье - можно взять 2 вида - компот или чай итого 3·2·2 = 12 обедов 1. щи, омлет, компот 2. щи, омлет, чай 3. щи, котлета, компот 4. щи, котлета, чай 5.борщ, омлет, компот 6. борщ, омлет, чай 7. борщ, котлета, компот 8. борщ, котлета, чай 9. суп, омлет, компот 10. суп, омлет, чай 11. суп, котлета, компот 12. суп, котлета, чай
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