В школьном саду на клумбах посадили 900 цветов,причем 630 из них были тюльпаны,а оста??ьные розы. На клумбы с тюльпанами посадили по 35 цветов на каждую клумбу,а на клумбы с розами - по 30 цветов. Сколько всего получилось клумб...

Математика

В школьном саду на клумбах посадили 900 цветов,причем 630 из них были тюльпаны,а оста??ьные розы. На клумбы с тюльпанами посадили по 35 цветов на каждую клумбу,а на клумбы с розами - по 30 цветов. Сколько всего получилось клумб? Помогите плз

Автор: Гость