В школьном саду на клумбах посадили 900 цветов,причем 630 из них были тюльпаны,а оста??ьные розы. На клумбы с тюльпанами посадили по 35 цветов на каждую клумбу,а на клумбы с розами - по 30 цветов. Сколько всего получилось клумб...
Математика
В школьном саду на клумбах посадили 900 цветов,причем 630 из них были тюльпаны,а оста??ьные розы. На клумбы с тюльпанами посадили по 35 цветов на каждую клумбу,а на клумбы с розами - по 30 цветов. Сколько всего получилось клумб? Помогите плз
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 900-630=270(роз) 2) 630÷35=18(клб.с тюльпанами) 3) 270÷30=9(клб.с розами) 4) 18+9=27 (всего клумб)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Математика
Русский язык