В школьном саду на клумбах посадили 900 цветов,причем 630 из них были тюльпаны,а оста??ьные розы. На клумбы с тюльпанами посадили по 35 цветов на каждую клумбу,а на клумбы с розами - по 30 цветов. Сколько всего получилось клумб...

Математика
В школьном саду на клумбах посадили 900 цветов,причем 630 из них были тюльпаны,а оста??ьные розы. На клумбы с тюльпанами посадили по 35 цветов на каждую клумбу,а на клумбы с розами - по 30 цветов. Сколько всего получилось клумб? Помогите плз
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 900-630=270(роз) 2) 630÷35=18(клб.с тюльпанами) 3) 270÷30=9(клб.с розами) 4) 18+9=27 (всего клумб)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Номер 33 в) Помогите пожалуйста! Буду очень вам благодарна!
Ответить
Математика
Запишите выражение для площадей и периметров фигур,постарайтесь найти разные способы
Ответить
Математика
-|x|+7=10 НАЙТИ X решить уравнение
Ответить
Математика
Сколько будет (873-6036:12)×12-2×(48×7+344
Ответить
Русский язык
Sos памагите пажалуста даю 12 балты
Ответить