В школу пришел врач и принес для прививки 0,25 кг сыворотки. Скольким ребятам он мож??т сделать уколы, если для каждого укола нужно 0,002 кг сыворотки.

Математика
В школу пришел врач и принес для прививки 0,25 кг сыворотки. Скольким ребятам он мож??т сделать уколы, если для каждого укола нужно 0,002 кг сыворотки.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 0,25 : 0,002 = 125(ребят) Ответ: 125 ребятам врач может сделать уколов.
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