В школу пришел врач и принес для прививки 0,25 кг сыворотки. Скольким ребятам он мож??т сделать уколы, если для каждого укола нужно 0,002 кг сыворотки.

Математика

В школу пришел врач и принес для прививки 0,25 кг сыворотки. Скольким ребятам он мож??т сделать уколы, если для каждого укола нужно 0,002 кг сыворотки.

Автор: Гость