В соревнованиях участвовало 86 школьников.победителями стали 5 чел.,а две трети части всех остальных ребят за хорошие рез-ты были награждены грамотами.сколько ребят получили грамоты?

Математика
В соревнованиях участвовало 86 школьников.победителями стали 5 чел.,а две трети части всех остальных ребят за хорошие рез-ты были награждены грамотами.сколько ребят получили грамоты?
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Ответ(ы):
Гость:
86-5=81 81*2/3=54 ответ 54
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