В соревнованиях участвовало 86 школьников.победителями стали 5 чел.,а две трети части всех остальных ребят за хорошие рез-ты были награждены грамотами.сколько ребят получили грамоты?

Математика

В соревнованиях участвовало 86 школьников.победителями стали 5 чел.,а две трети части всех остальных ребят за хорошие рез-ты были награждены грамотами.сколько ребят получили грамоты?

Автор: Гость