В стихатварение лермонтова осень с помощью каких слов поэтсоздает определенное настроение
Литература
В стихатварение лермонтова осень с помощью каких слов поэтсоздает определенное настроение
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В стихвоторении М. Лермонтова "Осень" автор чётко и красиво описывает эту пору. Я думаю, что каждые строки этого стихвоторения хранят в себе что то больше чем просто слова. Если вчитываться в них, то можно увидеть воображаемую и красивую осень. Автор попытался передать в своём стихе все эмоции, которые возникают у него в осеннюю пору. И по моему мнению, у него это получилось.
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