В сутки 3 берёзы и 2 эвкалипта вместе поглощают 760л воды.Одна берёза поглощает 40л воды.Сколько литров поглощает один эвкалипт в сутки?Помогите решить составить условие и решение.

Математика

В сутки 3 берёзы и 2 эвкалипта вместе поглощают 760л воды.Одна берёза поглощает 40л воды.Сколько литров поглощает один эвкалипт в сутки?Помогите решить составить условие и решение.

Автор: Гость