В сутки 3 берёзы и 2 эвкалипта вместе поглощают 760л воды.Одна берёза поглощает 40л воды.Сколько литров поглощает один эвкалипт в сутки?Помогите решить составить условие и решение.

Математика
В сутки 3 берёзы и 2 эвкалипта вместе поглощают 760л воды.Одна берёза поглощает 40л воды.Сколько литров поглощает один эвкалипт в сутки?Помогите решить составить условие и решение.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 40*3=120 2)760-120=640 3)640:2=320
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Дополните пословицу .... раз отмерь,один раз отрежь
Ответить
Математика
Помогите сделать задачу номер 2
Ответить
Математика
Найдите значение выражения 7/8 * c - 13/24 * c - 7/12 * с при с, равном: 1) -0,24 2) 48/65 3) -240
Ответить
Алгебра
Просто ответы напишите
Ответить
Русский язык
Подчеркнуть орфографию . Белка сидела на дереве.Вдруг ее увидела собака. Она громко залаяла. Белка испугалась и убежала.
Ответить