В сутки 3 берёзы и 2 эвкалипта вместе поглощают 760л воды.Одна берёза поглощает 40л воды.Сколько литров поглощает один эвкалипт в сутки?Помогите решить составить условие и решение.
Математика
В сутки 3 берёзы и 2 эвкалипта вместе поглощают 760л воды.Одна берёза поглощает 40л воды.Сколько литров поглощает один эвкалипт в сутки?Помогите решить составить условие и решение.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 40*3=120 2)760-120=640 3)640:2=320
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