В трех мотках 97м проволоки. Если от первого мотка отрезать две целых 1/7м,от третьего одну целую 4/7м,то в каждом мотке останется поровну проволоки. Сколько метров проволоки в каждом мотке?

Гость: Гость:

Х - во втором куске 3*Х = 97-(2+1/7)-(1+4/7) 3*Х = 93+2/7 Х=31+2/21 (31 и 2/21) - второй кусок Первый кусок = Х+2+1/7 = 31+2/21+2+1/7=33+5/21 (33 и 5/21) Третий кусок = Х+1+4/7 = 32+14/21 Ответ: первый: 33 и 5/21 метра второй: 31 и 2/21 метра третий: 32 и 14/21 метра