В трех мотках 97м проволоки. Если от первого мотка отрезать две целых 1/7м,от третьего одну целую 4/7м,то в каждом мотке останется поровну проволоки. Сколько метров проволоки в каждом мотке?

Математика
В трех мотках 97м проволоки. Если от первого мотка отрезать две целых 1/7м,от третьего одну целую 4/7м,то в каждом мотке останется поровну проволоки. Сколько метров проволоки в каждом мотке?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Х - во втором куске                  3*Х = 97-(2+1/7)-(1+4/7) 3*Х = 93+2/7 Х=31+2/21   (31 и 2/21)  - второй кусок Первый кусок = Х+2+1/7 = 31+2/21+2+1/7=33+5/21      (33 и 5/21) Третий кусок = Х+1+4/7 = 32+14/21 Ответ:   первый:  33 и 5/21 метра                второй:  31 и 2/21 метра               третий: 32 и 14/21 метра                
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