В треугольнике ABC проведены биссектрисы AM и BN, пересекающиеся в точке K, причём уго?? AKN = 58 гр. Найдите угол ACB. СРОЧНО НУЖЕН ЧЕРТЕЖ ТРЕУГОЛНИКА, ЭТО САМОЕ ГЛАВНОЕ!!!!!!!!
Геометрия
В треугольнике ABC проведены биссектрисы AM и BN, пересекающиеся в точке K, причём уго?? AKN = 58 гр. Найдите угол ACB. СРОЧНО НУЖЕН ЧЕРТЕЖ ТРЕУГОЛНИКА, ЭТО САМОЕ ГЛАВНОЕ!!!!!!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вот чертеж. Надеюсь так
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