В треугольнике ABC проведены биссектрисы AM и BN, пересекающиеся в точке K, причём уго?? AKN = 58 гр. Найдите угол ACB. СРОЧНО НУЖЕН ЧЕРТЕЖ ТРЕУГОЛНИКА, ЭТО САМОЕ ГЛАВНОЕ!!!!!!!!

Геометрия

В треугольнике ABC проведены биссектрисы AM и BN, пересекающиеся в точке K, причём уго?? AKN = 58 гр. Найдите угол ACB. СРОЧНО НУЖЕН ЧЕРТЕЖ ТРЕУГОЛНИКА, ЭТО САМОЕ ГЛАВНОЕ!!!!!!!!

Автор: Гость