В треугольнике АВС сторона АВ равна 27см и она больше стороны ВС в 3 раза .Найдите длину стороны АС если периметр треугольника АВС равен 61 см?

Математика

В треугольнике АВС сторона АВ равна 27см и она больше стороны ВС в 3 раза .Найдите длину стороны АС если периметр треугольника АВС равен 61 см?

Автор: Гость