В треугольнике АВС сторона АВ равна 27см и она больше стороны ВС в 3 раза .Найдите длину стороны АС если периметр треугольника АВС равен 61 см?
Математика
В треугольнике АВС сторона АВ равна 27см и она больше стороны ВС в 3 раза .Найдите длину стороны АС если периметр треугольника АВС равен 61 см?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
AB=27 смBC - ? см, в 3 раза < , чем АВAC - ? смР=61 смРешение:ВС=27:3=9 смР=АВ+ВС+АС ⇒ АС=Р-АВ-ВС=61-27-9=25 (см)Ответ: АС=25 см
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