В треугольнике одна сторона 36 см, другая на 4 см меньше, а третья на x см больше перв??й стороны. Найдите периметр треугольника. Составьте выражение для решения задачи и найдите его значение при x=4 и x=8.
Математика
В треугольнике одна сторона 36 см, другая на 4 см меньше, а третья на x см больше перв??й стороны. Найдите периметр треугольника. Составьте выражение для решения задачи и найдите его значение при x=4 и x=8.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
ДАНО a = 36 b = 36 -4 = 32 c = a+x = 36+x НАЙТИ Р(4)=? P(8)=? РЕШЕНИЕ P=a+b+c = 36 + 32 + 36 +x = 104+x P(4) = 104+4 = 108 - ОТВЕТ Р(8) = 104 + 8 = 112 - ОТВЕТ
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