В треугольнике одна сторона 36 см, другая на 4 см меньше, а третья на x см больше перв??й стороны. Найдите периметр треугольника. Составьте выражение для решения задачи и найдите его значение при x=4 и x=8.

Математика

В треугольнике одна сторона 36 см, другая на 4 см меньше, а третья на x см больше перв??й стороны. Найдите периметр треугольника. Составьте выражение для решения задачи и найдите его значение при x=4 и x=8.

Автор: Гость