В водоеме обитают крабы у каждого 6 ног и осьминоги у них по 8 ног. Всего 108 ног и 15 голов . Сколько крабов в водоеме.
Математика
В водоеме обитают крабы у каждого 6 ног и осьминоги у них по 8 ног. Всего 108 ног и 15 голов . Сколько крабов в водоеме.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)6+8=14(ног)всего ног у одного краба и осминога. 2)108:14=??(всего)- животных. 3)??-8=?(штук). Ответ:? в водоёме крабов. По-моему так. Решите пожалуйста сами где в ответе ?? И ? .
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