В водоеме обитают крабы у каждого 6 ног и осьминоги у них по 8 ног. Всего 108 ног и 15 голов . Сколько крабов в водоеме.

Математика

В водоеме обитают крабы у каждого 6 ног и осьминоги у них по 8 ног. Всего 108 ног и 15 голов . Сколько крабов в водоеме.

Автор: Гость