В волейбольном турнире каждая команда сыграла с каждой по одному матчу. Восьмая ??асть всех команд не одержала ни одной победы. Ничьих в волейболе не бывает. Сколько команд участвовало в этом турнире? А. 8. Б. 16. В. 24. Г. ...
Математика
В волейбольном турнире каждая команда сыграла с каждой по одному матчу. Восьмая ??асть всех команд не одержала ни одной победы. Ничьих в волейболе не бывает. Сколько команд участвовало в этом турнире? А. 8. Б. 16. В. 24. Г. Определить невозможно.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть x - число команд. Все игры могла проиграть только одна команда, т.к. оставшиеся x-1 команд одержали, по крайней мере, одну победу над этой командой. Значит, x/8=1 и x=8. Правильный ответ: А. 8.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
География
Закончите предложение: "Угол падения солнечных лучей и высота Солнца над горизонтом уменьшаются, если..."