В волейбольном турнире каждая команда сыграла с каждой по одному матчу. Восьмая ??асть всех команд не одержала ни одной победы. Ничьих в волейболе не бывает. Сколько команд участвовало в этом турнире? А. 8. Б. 16. В. 24. Г. ...

Математика

В волейбольном турнире каждая команда сыграла с каждой по одному матчу. Восьмая ??асть всех команд не одержала ни одной победы. Ничьих в волейболе не бывает. Сколько команд участвовало в этом турнире? А. 8. Б. 16. В. 24. Г. Определить невозможно.

Автор: Гость