В замке Щелкунчика находятся два зала прямоугольной формы и имеют одинаковую пло??адь. Длина первого зала равна 18 м, ширина — 10 м. Ширина второго зала — 1 м. Найди длину второго зала.

Математика

В замке Щелкунчика находятся два зала прямоугольной формы и имеют одинаковую пло??адь. Длина первого зала равна 18 м, ширина — 10 м. Ширина второго зала — 1 м. Найди длину второго зала.

Автор: Гость