В замке Щелкунчика находятся два зала прямоугольной формы и имеют одинаковую пло??адь. Длина первого зала равна 18 м, ширина — 10 м. Ширина второго зала — 1 м. Найди длину второго зала.
Математика
В замке Щелкунчика находятся два зала прямоугольной формы и имеют одинаковую пло??адь. Длина первого зала равна 18 м, ширина — 10 м. Ширина второго зала — 1 м. Найди длину второго зала.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
S=18*10=180м x*1=180м x=180/1 x=180
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