Вариант 2 • 1. Выполните умножение: а) (а - 5) (а - 3); б) (5х + 4) (2х - 1); в) (3р + 2с) (2р + 4с); г) (6 - 2) (b2 + 2b - 3). • 2. Разложите на множители: а) х (х - у) + а (х - у); б) 2а - 2b + са - сb. 3. Упростите в...
Алгебра
Вариант 2 • 1. Выполните умножение: а) (а - 5) (а - 3); б) (5х + 4) (2х - 1); в) (3р + 2с) (2р + 4с); г) (6 - 2) (b2 + 2b - 3). • 2. Разложите на множители: а) х (х - у) + а (х - у); б) 2а - 2b + са - сb. 3. Упростите выражение 0,5х (4х2 - 1) (5х2 + 2). 4. Представьте многочлен в виде произведения: а) 2а - ас - 2с + с2; 6) bx + by - х - у - ах - ау. ПОЖАЛУЙСТА РЕШИТЕ ВСЁ
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) а)=а^2-3а-5а+15=а^2-8а+15 б)=10х^2-5х+8х-4=10х^2+3х-4 в)=6р^2+12рс+4рс+8с^2=6р^2+ +16рс+8с^2 г)=6б^2+12б-18-2б^2-4б+6= =4б^2+8б-12 2) а)=(х-у)(х+а) б)=2(а-б)+с(а-б)=(а-б)(2+с) 3) =(2х^3-0.5х)(5х^2+2)= =10х^5+4х^3-2.5х^3-х= =10х^5+1.5х^3-х 4) а)=а(2-с)-с(2-с)=(а-с)(2-с) б)=б(х+у)-(х+у)-а(х+у)= =(х+у)(б-1-а)
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