Вариант 2 • 1. Выполните умножение: а) (а - 5) (а - 3); б) (5х + 4) (2х - 1); в) (3р + 2с) (2р + 4с); г) (6 - 2) (b2 + 2b - 3). • 2. Разложите на множители: а) х (х - у) + а (х - у); б) 2а - 2b + са - сb. 3. Упростите в...

Алгебра

Вариант 2 • 1. Выполните умножение: а) (а - 5) (а - 3); б) (5х + 4) (2х - 1); в) (3р + 2с) (2р + 4с); г) (6 - 2) (b2 + 2b - 3). • 2. Разложите на множители: а) х (х - у) + а (х - у); б) 2а - 2b + са - сb. 3. Упростите выражение 0,5х (4х2 - 1) (5х2 + 2). 4. Представьте многочлен в виде произведения: а) 2а - ас - 2с + с2; 6) bx + by - х - у - ах - ау. ПОЖАЛУЙСТА РЕШИТЕ ВСЁ

Автор: Гость