Вдоль прямого участка дороги поставили 4 столба на ровном растоянии друг от друга. Растояние между 1 и последним столбом 48м. Чему равно расстоянме между каждыми двумя соседними столбами

Математика

Вдоль прямого участка дороги поставили 4 столба на ровном растоянии друг от друга. Растояние между 1 и последним столбом 48м. Чему равно расстоянме между каждыми двумя соседними столбами

Автор: Гость