Вдоль прямого участка дороги поставили 4 столба на ровном растоянии друг от друга. Растояние между 1 и последним столбом 48м. Чему равно расстоянме между каждыми двумя соседними столбами
Математика
Вдоль прямого участка дороги поставили 4 столба на ровном растоянии друг от друга. Растояние между 1 и последним столбом 48м. Чему равно расстоянме между каждыми двумя соседними столбами
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
4 столба образуют 3 отрезка. 48:3 = 16 м между соседними столбами.
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