Ве…щий ветерок, стро…щееся здание, брезж…щий рассвет, стел…щаяся растительность, щебеч…щие пичужки, се…щий изморось дождь, наде…щийся на лучшее, калеч…щий душу страх, меч…щийся в жару больной, маш…щие крыльями чайки, та…щий сне...

Гость: Гость:

Веющий ветерок,надеющийся на лучшее, калечащий душу страх,пышащие здоровьем лицо,клеющий конверт,дремлющая река,сеющий изморозь дождь, тающий снег. Все остальные я не уверенна, в русском языке не сильна.(