Ве…щий ветерок, стро…щееся здание, брезж…щий рассвет, стел…щаяся растительность, щебеч…щие пичужки, се…щий изморось дождь, наде…щийся на лучшее, калеч…щий душу страх, меч…щийся в жару больной, маш…щие крыльями чайки, та…щий сне...
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Ве…щий ветерок, стро…щееся здание, брезж…щий рассвет, стел…щаяся растительность, щебеч…щие пичужки, се…щий изморось дождь, наде…щийся на лучшее, калеч…щий душу страх, меч…щийся в жару больной, маш…щие крыльями чайки, та…щий снег, дремл…щая река, зыбл…щаяся рожь, знач…щийся по списку, кле…щий конверт, пыш…щее здоровьем лицо.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Веющий ветерок,надеющийся на лучшее, калечащий душу страх,пышащие здоровьем лицо,клеющий конверт,дремлющая река,сеющий изморозь дождь, тающий снег. Все остальные я не уверенна, в русском языке не сильна.(
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