Велосипедист догнал пешехода в 15 ч.Какое расстояние было между ними в 14 ч, если скорость пешехода - 4,92 км/ч ,а скорость велосипедиста -12,4 км/ч. решите Алгебраическим способом
Математика
Велосипедист догнал пешехода в 15 ч.Какое расстояние было между ними в 14 ч, если скорость пешехода - 4,92 км/ч ,а скорость велосипедиста -12,4 км/ч. решите Алгебраическим способом
Ответ(ы):
Гость:
1) 12,4 - 4,92=7,48(км/ч) 2)15-14=1(ч) Ответ: 7,48 км было расстояние в 14 часов.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Помогите условия или чертеж к этой задачи Решений знаю .. Из двух городов,расстоян??е между которыми 520км,одновременно вышли навстречу друг другу ...
Другие предметы
Помогите сделать кроссворд на тему творчество Александра Пушкина не меньше 8 слов (творчество обязательно! Не жизнь а творчество).
Қазақ тiлi
Алгебра