Велосипедист догнал пешехода в 15 ч.Какое расстояние было между ними в 14 ч, если скорость пешехода - 4,92 км/ч ,а скорость велосипедиста -12,4 км/ч. решите Алгебраическим способом

Математика

Велосипедист догнал пешехода в 15 ч.Какое расстояние было между ними в 14 ч, если скорость пешехода - 4,92 км/ч ,а скорость велосипедиста -12,4 км/ч. решите Алгебраическим способом

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