Верно ли, что точная сумма двух чисел больше суммы приближений с недостатком до любого разряда (или равна ей) и меньше суммы приближений с избытком до любого разряда (или равна ей)?
Математика
Верно ли, что точная сумма двух чисел больше суммы приближений с недостатком до любого разряда (или равна ей) и меньше суммы приближений с избытком до любого разряда (или равна ей)?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я считаю что да,верно
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