Верно ли, что точная сумма двух чисел больше суммы приближений с недостатком до любого разряда (или равна ей) и меньше суммы приближений с избытком до любого разряда (или равна ей)?

Математика

Верно ли, что точная сумма двух чисел больше суммы приближений с недостатком до любого разряда (или равна ей) и меньше суммы приближений с избытком до любого разряда (или равна ей)?

Автор: Гость