Вертолёт налетал за 2 дня 4400 км. Оба дня он летал с одной и той же скоростью. Причём ?? первый день он находился в воздухе 4 ч, а во второй день - 6 ч. Какое расстояние пролетал вертолёт каждый день?
Математика
Вертолёт налетал за 2 дня 4400 км. Оба дня он летал с одной и той же скоростью. Причём ?? первый день он находился в воздухе 4 ч, а во второй день - 6 ч. Какое расстояние пролетал вертолёт каждый день?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 4+6 = 10 ч - всего провел в воздухе вертолет 2) 4400 : 10 = 440 км/ч - скорость вертолета 3) 440 * 4 = 1760 км - в первый день 4) 440 * 6 = 2640 км - во второй день (или 4400 - 1760 = 2640) Ответ: в первый день - 1760 км, во второй день - 2640 км
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