Вертолёт налетал за 2 дня 4400 км. Оба дня он летал с одной и той же скоростью. Причём ?? первый день он находился в воздухе 4 ч, а во второй день - 6 ч. Какое расстояние пролетал вертолёт каждый день?

Математика

Вертолёт налетал за 2 дня 4400 км. Оба дня он летал с одной и той же скоростью. Причём ?? первый день он находился в воздухе 4 ч, а во второй день - 6 ч. Какое расстояние пролетал вертолёт каждый день?

Автор: Гость