Вещь,овощ,трикотаж,помощь.выбери из записанных одно имя существительное мужского рода,одно женского рада,измени их форму по вопросам.это что?нет чего?радуюсь чему?любуюсь чем?говорю о чем?

Русский язык
Вещь,овощ,трикотаж,помощь.выбери из записанных одно имя существительное мужского рода,одно женского рада,измени их форму по вопросам.это что?нет чего?радуюсь чему?любуюсь чем?говорю о чем?
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Ответ(ы):
Гость:
Трикотаж трикотаж трикотажа трикотажу трикотажем о трикотаже __________________________________ вещь вещи вещи вещью о вещи
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