Вещь,овощ,трикотаж,помощь.выбери из записанных одно имя существительное мужского рода,одно женского рада,измени их форму по вопросам.это что?нет чего?радуюсь чему?любуюсь чем?говорю о чем?

Русский язык

Вещь,овощ,трикотаж,помощь.выбери из записанных одно имя существительное мужского рода,одно женского рада,измени их форму по вопросам.это что?нет чего?радуюсь чему?любуюсь чем?говорю о чем?

Автор: Гость