Вид глаголов пожалуйста
Русский язык
Вид глаголов пожалуйста
Ответ(ы):
Гость:
У тех глаголов которые отвечают на вопрос (что делать?)не совершенный вид,а те что отвечают на вопрос (что Сделать?)совершенный вид.
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