Вид глаголов пожалуйста

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Вид глаголов пожалуйста
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
У тех глаголов которые отвечают на вопрос (что делать?)не совершенный вид,а те что отвечают на вопрос (что Сделать?)совершенный вид.
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