Во сколько раз увеличится площадь прямоугольника если каждую сторону увеличить в 7 раз

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A,b - стороны прямоугольника P=2(a+b) - периметр S=ab - площадь a₁=10a и b₁=10b - стороны прямоугольника, увеличенные в 10 раз P₁=2(10a+10b)=10*2(a+b) = 10*P - новый периметр S₁=10a*10b= 100ab = 100*S - новая площадь Ответ: Периметр прямоугольника увеличится в 10 раз, а площадь - в 100 раз.