Во время распродажи футболка стоила 256 рублей.Сколько она стоила до распродажи,ес??и она продаеться с 20% скидкой? A)348,B)320,C)360,D)395 спасибо
Алгебра
Во время распродажи футболка стоила 256 рублей.Сколько она стоила до распродажи,ес??и она продаеться с 20% скидкой? A)348,B)320,C)360,D)395 спасибо
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------------------------Ответ: В--------------
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