Во время распродажи футболка стоила 256 рублей.Сколько она стоила до распродажи,ес??и она продаеться с 20% скидкой? A)348,B)320,C)360,D)395 спасибо

Алгебра

Во время распродажи футболка стоила 256 рублей.Сколько она стоила до распродажи,ес??и она продаеться с 20% скидкой? A)348,B)320,C)360,D)395 спасибо

Автор: Гость