Во время Водяного Перемирия на водопой к реке Вайнгунге пришли 135 буйволов , что в 2 раза меньше , чем оленей. А количество волков ,пришедших к реке , составляло одну пятую часть от количества буйволов и оленей. Сколько всего ...
Математика
Во время Водяного Перемирия на водопой к реке Вайнгунге пришли 135 буйволов , что в 2 раза меньше , чем оленей. А количество волков ,пришедших к реке , составляло одну пятую часть от количества буйволов и оленей. Сколько всего буйволов , оленей и волков пришло к Вайнгунге на водопой .
Ответ(ы):
Гость:
Краткая запись условия задачи ДАНО Б = 135 - пришло буйволов О = 2*Б - в 2 раза больше оленей В = (О+Б)/5 - в 5 раз меньше волков НАЙТИ Б+О+ В=? - всего зверей РЕШЕНИЕ О = 2*Б = 2*135 = 270 - оленей в два раза больше буйволов Б+О= 135+270 =405 - промежуточное значение для быстроты расчетов В = (Б+О) : 5 = 405 / 5 = 81 Б+О+В= 405+81 = 486 - всего зверей - ОТВЕТ
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