Во время Водяного Перемирия на водопой к реке Вайнгунге пришли 135 буйволов , что в 2 раза меньше , чем оленей. А количество волков ,пришедших к реке , составляло одну пятую часть от количества буйволов и оленей. Сколько всего ...

Математика

Во время Водяного Перемирия на водопой к реке Вайнгунге пришли 135 буйволов , что в 2 раза меньше , чем оленей. А количество волков ,пришедших к реке , составляло одну пятую часть от количества буйволов и оленей. Сколько всего буйволов , оленей и волков пришло к Вайнгунге на водопой .

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