Во вторник собрали 24 т лука, а в среду —260 ц. Весь лук расфасовали в 100 одинаковых мешков. Сколько мешков лука сибирали каждый день?

Математика
Во вторник собрали 24 т лука, а в среду —260 ц. Весь лук расфасовали в 100 одинаковых мешков. Сколько мешков лука сибирали каждый день?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
24 т = 240 ц 1) 260+240=500 ц 2) 500/100= 5 мешков Ответ: 5 мешков как то так
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