Во вторник собрали 24 т лука, а в среду —260 ц. Весь лук расфасовали в 100 одинаковых мешков. Сколько мешков лука сибирали каждый день?

Математика

Во вторник собрали 24 т лука, а в среду —260 ц. Весь лук расфасовали в 100 одинаковых мешков. Сколько мешков лука сибирали каждый день?

Автор: Гость