Ворона может прожить 48 лет, сорока в 2 раза меньше чем ворона, а ласточка в 3 раза ме??ьше чем сорока. Сколько лет живет сорока. Найди в задаче лишние данные и подчеркни их. Придумай и запиши такой вопрос к задаче, чтобы при ...

Математика
Ворона может прожить 48 лет, сорока в 2 раза меньше чем ворона, а ласточка в 3 раза ме??ьше чем сорока. Сколько лет живет сорока. Найди в задаче лишние данные и подчеркни их. Придумай и запиши такой вопрос к задаче, чтобы при ее решении использовались все данные. Реши новую задачу.
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
48 : 2 = 24 года живёт сорока.  Данные о ласточке, в  этой задачи ,лишние.  Сколько живёт ласточка?  24 : 3 = 8 лет  живёт ласточка
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