Ворона может прожить 48 лет, сорока в 2 раза меньше чем ворона, а ласточка в 3 раза ме??ьше чем сорока. Сколько лет живет сорока. Найди в задаче лишние данные и подчеркни их. Придумай и запиши такой вопрос к задаче, чтобы при ...

Математика

Ворона может прожить 48 лет, сорока в 2 раза меньше чем ворона, а ласточка в 3 раза ме??ьше чем сорока. Сколько лет живет сорока. Найди в задаче лишние данные и подчеркни их. Придумай и запиши такой вопрос к задаче, чтобы при ее решении использовались все данные. Реши новую задачу.

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