Ворона пролетела расстояние от своего гнезда до кормушки за 2 ч со скоростью 43 км/ч, а на обратный путь потратила 3 ч. На сколько ворона уменьшила скорость?
Математика
Ворона пролетела расстояние от своего гнезда до кормушки за 2 ч со скоростью 43 км/ч, а на обратный путь потратила 3 ч. На сколько ворона уменьшила скорость?
Ответ(ы):
Гость:
1)43*2=86(км)-расстояние от гнезда до кормушки 2)86:3=28 2/3 км/ч-скорость вороны на обратном пути 3)43-28 2/3 кмч=14 1/3 км/ч-на столько ворона уменьшила скорость
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