Ворона пролетела расстояние от своего гнезда до кормушки за 2 ч со скоростью 43 км/ч, а на обратный путь потратила 3 ч. На сколько ворона уменьшила скорость?

Математика

Ворона пролетела расстояние от своего гнезда до кормушки за 2 ч со скоростью 43 км/ч, а на обратный путь потратила 3 ч. На сколько ворона уменьшила скорость?

Автор: Гость