У мамы есть бублик и длинная булка. Мама решила сделать 7 разрезов. Одним разрезом ??на режет бублик или булку в одном месте. Какое самое большее число гостей ей удастся угостить?

Математика

У мамы есть бублик и длинная булка. Мама решила сделать 7 разрезов. Одним разрезом ??на режет бублик или булку в одном месте. Какое самое большее число гостей ей удастся угостить?

Автор: Гость