У мамы есть бублик и длинная булка. Мама решила сделать 7 разрезов. Одним разрезом ??на режет бублик или булку в одном месте. Какое самое большее число гостей ей удастся угостить?
Математика
У мамы есть бублик и длинная булка. Мама решила сделать 7 разрезов. Одним разрезом ??на режет бублик или булку в одном месте. Какое самое большее число гостей ей удастся угостить?
Ответ(ы):
Гость:
7 кусочков бублика......
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