Решите уравнения: 1)X+(X+0,8)=2,4 2)X+(X-0,2)=2,4 3)X+3*X=2,4 4)X+X:1,5=2,4 5)X+X:2/3=2,4 6)X+X:0,2=2,4 7)0,6*X+X=2,4 8)1,4*X+X=2,4
Математика
Решите уравнения: 1)X+(X+0,8)=2,4 2)X+(X-0,2)=2,4 3)X+3*X=2,4 4)X+X:1,5=2,4 5)X+X:2/3=2,4 6)X+X:0,2=2,4 7)0,6*X+X=2,4 8)1,4*X+X=2,4
Ответ(ы):
Гость:
1)x+(x+0,8)=2,4 x+x+0,8=2,4 2x=2,4-0,8 2x=1,6 x=1,6/2 x=0,8
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