Выписано несколько последовательных членов арифметической прогрессии: 87; 69; 51; … ??айдите первый отрицательный член этой прогрессии. С РЕШЕНИЕМ.

Математика

Выписано несколько последовательных членов арифметической прогрессии: 87; 69; 51; … ??айдите первый отрицательный член этой прогрессии. С РЕШЕНИЕМ.

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