Выписано несколько последовательных членов арифметической прогрессии: 87; 69; 51; … ??айдите первый отрицательный член этой прогрессии. С РЕШЕНИЕМ.

Математика
Выписано несколько последовательных членов арифметической прогрессии: 87; 69; 51; … ??айдите первый отрицательный член этой прогрессии. С РЕШЕНИЕМ.
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
D = 69-87 = -18 0 > a1 + (n - 1) * d 0 > 87 + (n - 1) * -18 0 > 87 - 18n + 18 18n > 105 n > 5,8 n = 6 a6 = 87 + 5d a6 = 87 + 5* (-18) a6 = -3
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